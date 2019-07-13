https://static.news.ru/photo/f96975f4-a67d-11e9-bde3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Медики госпитализировали 15 человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии. ОБ этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По последней информации, в результате ДТП погибло шесть человек, 15 человек доставлены в городские больницы, в том числе один ребёнок, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что следовавший в Уфу автобус улетел в кювет и перевернулся на 54-м км трассы Белорецк — Инзер. В салоне в момент аварии находились 39 пассажиров, шесть человек погибли, в том числе двое детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело двум статьям УК. В региональном управлении МЧС открыли горячую линию для обращения родственников пострадавших, писал News.ru.