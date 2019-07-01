https://static.news.ru/photo/a28367cc-9bd3-11e9-8dcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Три чиновника в Дагестане арестованы по подозрению в хищении 240 млн рублей во время выполнения государственных контрактов при строительстве детских садов. По версии правоохранительных органов, задержанные незаконно заключали соглашения на возведение зданий, ремонт и покупку объектов дошкольного образования по завышенным ценам.

По данным силовиков, преступную деятельность служащие вели с 2016 года, пишет « Интерфакс » со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Средства выделялись по госпрограмме «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

В ближайшее время троим арестованным предъявят официальные обвинения, сообщила представитель Следкома России Светлана Петренко. Следственные действия по делу проводили ФСБ, МВД и СК РФ.

Ранее News.ru сообщал, что жителя Дагестана заподозрили в поддержке терроризма после перевода денег девушке. Рабочего-мебельщика Али Алиомарова задержали в Москве.