Три чиновника в Дагестане арестованы по подозрению в хищении 240 млн рублей во время выполнения государственных контрактов при строительстве детских садов. По версии правоохранительных органов, задержанные незаконно заключали соглашения на возведение зданий, ремонт и покупку объектов дошкольного образования по завышенным ценам.
По данным силовиков, преступную деятельность служащие вели с 2016 года, пишет «
В ближайшее время троим арестованным предъявят официальные обвинения, сообщила представитель Следкома России Светлана Петренко. Следственные действия по делу проводили ФСБ, МВД и СК РФ.
Ранее News.ru сообщал, что жителя Дагестана заподозрили в поддержке терроризма после перевода денег девушке. Рабочего-мебельщика Али Алиомарова задержали в Москве.