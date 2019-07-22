https://static.news.ru/photo/9075003a-acd7-11e9-92a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Махачкале после побоев умерла четырёхлетняя девочка. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха ребёнка.

Как сообщает МВД по Республике Дагестан, трагедия произошла 27 января этого года.

36-летняя жительница посёлка Сулак нанесла побои своей падчерице. В результате полученных травм девочка была доставлена в больницу, где скончалась спустя несколько дней малышка.

Согласно исследованиям судебно-медицинской экспертной комиссии, ребёнок умер в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Сообщается, что мачехе погибшей девочки предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Как ранее писал News.ru, жительнице Ингушетии Макке Ганиевой, обвиняемой в жестоком избиении малолетней племянницы Аиши Ажиговой, предъявлено обвинение. Следствие выяснило, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически жестоко избивала семилетнюю девочку ремнём и отрезком шланга.