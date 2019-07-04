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Два человека пострадали в результате ДТП в Москве. По предварительным данным, потерпевшие двигались на мопеде и врезались в бетонный блок.

Всего на двухколёсном транспорте ехали трое граждан, передаёт источник News.ru. Инцидент произошёл около дома № 62 на улице Люблинской. Ранее News.ru сообщал, что автомобиль скорой помощи попал в ДТП в...