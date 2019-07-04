Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в аквапарке в городе Гулькевичи Краснодарского края. Четырёхлетний мальчик пришёл в бассейн вместе с 32-летней матерью и трёхлетним братом.
Вечером 3 июля женщина обнаружила малыша без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям матери и сотрудников заведения, передаёт
Ранее News.ru писал, что один ребёнок, по данным экстренных служб Иркутской области, погиб во время паводка на территории региона. По предварительной информации, пропавших без вести малышей нет.