Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в аквапарке в городе Гулькевичи Краснодарского края. Четырёхлетний мальчик пришёл в бассейн вместе с 32-летней матерью и трёхлетним братом.

Вечером 3 июля женщина обнаружила малыша без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям матери и сотрудников заведения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что один ребёнок, по данным экстренных служб Иркутской области, погиб во время паводка на территории региона. По предварительной информации, пропавших без вести малышей нет.

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