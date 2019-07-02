https://static.news.ru/photo/c555c95e-9cd0-11e9-94ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пожар произошёл на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах, сообщило Минобороны. В результате инцидента погибли 14 моряков.

В качестве предварительной причины смерти подводников названо отравление продуктами горения. По данным Минобороны, авария произошла 1 июля. Очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям экипажа.

Расследование пожара проводит главнокомандующий ВМФ. Сам аппарат в настоящее время отбуксирован в Североморск — на главную базу Северного флота.

Ранее News.ru писал, что модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту. Церемония состоялась в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.