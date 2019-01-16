Четыре уникальные иконы похищены из храма под Тамбовом

https://news.ru/storage/news/af3bfa20bdd4c95669b64404307c8b72/32f30b0e-28f8-49ac-8dbf-64f6ec8b7b8f_850.jpg www.voronezhgid.ru

Церковь Казанской иконы Божией Матери

Похититель икон задержан в городе Рыбинске Ярославской области. В правоохранительных органах отмечают, что святыни имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. Они были украдены в селе Курдюки под Тамбовом. Сейчас полицейские ищут подельника грабителя.

Несколькими днями ранее сообщники взломали замки на дверях храма Казанской иконы Божией Матери и похитили четыре иконы, которые вывезли в другой регион для дальнейшей продажи.

На то, чтобы задержать одного из подозреваемых, потребовались сутки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело, изначально возбуждённое по статье о краже, выделено в отдельное производство по факту хищения предметов, имеющих особую историческую ценность.

В ближайшее время найденные иконы будут возвращены в храм.

Ранее, как сообщал News.ru, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве митрополит Павел заявил, что никогда не видел якобы пропавших икон. Заявления об этом, которые звучат из уст украинских чиновников, он назвал недостоверными.