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Четыре рыбака пропали под Хабаровском

27.mchs.gov.ru

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Спасатели ищут четверых рыбаков, пропавших несколько дней назад в Хабаровском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пропаже четырёх человек в районе посёлка Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 1 января, говорится на сайте ведомства.

По данным полиции, 29 декабря жители Хабаровска и села Некрасовка выехали из посёлка Де-Кастри на автомобиле Mitsubishi Montero на зимнюю рыбалку, и до настоящего времени их местонахождение остаётся неизвестным. Предположительно, мужчины направились в район бухты Тигиль залива Чихачёва Японского моря, где, возможно, провалились под лёд.

Спасатели обследовали прибрежную полосу бухты Тигиль на протяжении трёх километров. Поиски пропавших рыбаков продолжаются.

Как сообщал News.ru, в ноябре 2018 года экипаж российского теплохода «Степан Гейтц» подобрал в Японском море четырёх рыбаков с потерпевшей бедствие северокорейской шхуны. В морском спасательно-координационном центре сообщили, что рыбаков нашли в 60 милях к югу от порта Посьет.


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