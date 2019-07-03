Четыре моряка выжили при пожаре на подлодке Минобороны
Алсу Жамалетдинова
16:56, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/04d486f8-9d9c-11e9-b50c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Игорь Руссак/РИА Новости
Четверым членам экипажа глубоководного аппарата «Лошарик» удалось выжить во время ЧП. Об этом сообщил военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
14 человек погибли, четыре выжили. Это известные данные. Остаётся лишь снимать головной убор перед памятью героев, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
О том, что часть экипажа подлодки выжила, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Также он сообщал об одном гражданском лице, которого моряки спасли, задраив за ним люк, чтобы избежать распространения пожара, передаёт «Интерфакс».
Трагедия произошла 1 июля. В результате ЧП погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Все они будут представлены к государственным наградам.
Ранее News.ru писал, что Кремль отказался предоставить сведения о глубоководном аппарате, на котором погибли 14 российских моряков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные о подлодке являются «абсолютно секретными», а потому не подлежат раскрытию.