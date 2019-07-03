https://static.news.ru/photo/04d486f8-9d9c-11e9-b50c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Четверым членам экипажа глубоководного аппарата «Лошарик» удалось выжить во время ЧП. Об этом сообщил военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

14 человек погибли, четыре выжили. Это известные данные. Остаётся лишь снимать головной убор перед памятью героев, — заявил он в эфире телеканала « Россия 24 ».

О том, что часть экипажа подлодки выжила, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Также он сообщал об одном гражданском лице, которого моряки спасли, задраив за ним люк, чтобы избежать распространения пожара, передаёт « Интерфакс ».

Трагедия произошла 1 июля. В результате ЧП погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Все они будут представлены к государственным наградам.

Ранее News.ru писал, что Кремль отказался предоставить сведения о глубоководном аппарате, на котором погибли 14 российских моряков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные о подлодке являются «абсолютно секретными», а потому не подлежат раскрытию.