Четыре машины попали в одну аварию

https://news.ru/storage/news/b9a2b90c6c4c3ce179fb8d2ea900696b/c74870aa-3627-4a3a-9007-05aea4149839_850.jpg News.ru/Сергей Булкин

Три человека, включая одного ребёнка, получили травмы в аварии в Перми. Одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, чем и спровоцировало ДТП.

Инцидент произошёл в Свердловском районе города, передаёт ТАСС. Всего он затронул четыре автомобиля.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ГИБДД во время изучения места столкновения легкового автомобиля и грузовика рядом с Саратовом нашли пакеты с наркотиками, вес которых превысил полтора килограмма. По словам очевидцев происшествия, запрещённые вещества выбросили в снег двое пострадавших в ДТП.