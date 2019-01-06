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Четыре машины попали в одну аварию

News.ru/Сергей Булкин

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Три человека, включая одного ребёнка, получили травмы в аварии в Перми. Одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, чем и спровоцировало ДТП.

Инцидент произошёл в Свердловском районе города, передаёт ТАСС. Всего он затронул четыре автомобиля.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ГИБДД во время изучения места столкновения легкового автомобиля и грузовика рядом с Саратовом нашли пакеты с наркотиками, вес которых превысил полтора килограмма. По словам очевидцев происшествия, запрещённые вещества выбросили в снег двое пострадавших в ДТП.


#ДТП #авария #авто #пермь
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