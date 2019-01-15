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Четыре электровоза сошли с рельсов в Подмосковье

mmsut.sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следователи проводят проверку по факту схода с рельсов четырёх электровозов. Инцидент произошёл в районе станции Акулово Белорусского направления Московской железной дороги.

Никто не пострадал. Электровозы в результате схода получили механические повреждения, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

Сотрудники ММСУТ осмотрели место происшествия, опрошены машинист транспортного средства и другие сотрудники ОАО «РЖД».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее News.ru писал, что Следком возбудил уголовное дело после крупной железнодорожной аварии в Иркутской области. Она случилась утром 12 января на перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги. С рельсов сошли 29 вагонов с углём.


#Московскаяобласть #ржд
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