https://static.news.ru/photo/5bba60e0-94dd-11e9-8689-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Две женщины и двое детей погибли в результате столкновения трёх автомобилей на востоке Красноярского края.

ДТП произошло в Иланском районе на 1080-м километре трассы Р255 «Сибирь». Здесь столкнулись грузовой автомобиль и два легковых. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовика, допустивший выезд на встречную полосу движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

Все погибшие находились в одном из легковых автомобилей. Они направлялись из Тайшета в Канск.

Ранее News.ru писал, что в Крыму на дороге между Черноморским и Евпаторией столкнулись три машины. В результате погиб один человек и ещё двое получили травмы.