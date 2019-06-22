Две женщины и двое детей погибли в результате столкновения трёх автомобилей на востоке Красноярского края.
ДТП произошло в Иланском районе на 1080-м километре трассы Р255 «Сибирь». Здесь столкнулись грузовой автомобиль и два легковых. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовика, допустивший выезд на встречную полосу движения, сообщает
Все погибшие находились в одном из легковых автомобилей. Они направлялись из Тайшета в Канск.
Ранее News.ru писал, что в Крыму на дороге между Черноморским и Евпаторией столкнулись три машины. В результате погиб один человек и ещё двое получили травмы.