https://static.news.ru/photo/c43b71be-b106-11e9-8b50-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Калмыкии погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

По данным ведомства, авария произошла утром в воскресенье, 28 июля, на 160-м км федеральной автотрассы «Каспий». На территории Сарпинского района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Лада Приора». По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, где врезался во вторую машину.

Сообщается, что в результате ДТП оба водителя, а также два пассажира «Калины» скончались на месте происшествия. Ещё один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства автокатастрофы.

Как ранее писал News.ru, в ночь на 27 июля в результате столкновения двух грузовых и трёх легковых автомобилей на МКАД погиб один человек и трое пострадали.