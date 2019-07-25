https://static.news.ru/photo/bb74450e-af23-11e9-bb73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве в результате столкновения КамАЗа и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Авария произошла на 107-м км на внутренней стороне МКАД.

Как стало известно News.ru, на трассе столкнулись КамАЗ и иномарка Hyundai Sonata. Пострадавших осмотрели медики. Одного из пассажиров зажало в салоне автомобиля, прибывшие на место спасатели произвели деблокацию.

News.ru ранее писал о гибели пяти человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области. Авария произошла в Аргаяшском районе в ночь на 25 июля.