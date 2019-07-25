В Москве в результате столкновения КамАЗа и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Авария произошла на 107-м км на внутренней стороне МКАД.
Как стало известно News.ru, на трассе столкнулись КамАЗ и иномарка Hyundai Sonata. Пострадавших осмотрели медики. Одного из пассажиров зажало в салоне автомобиля, прибывшие на место спасатели произвели деблокацию.
News.ru ранее писал о гибели пяти человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области. Авария произошла в Аргаяшском районе в ночь на 25 июля.