Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В результате атаки вооружённой группы людей на отель в провинции Бадгиз на востоке Афганистана пострадали 13 человек. Четверо из них погибли.

В 12:40 по местному времени трое боевиков вошли в гостиницу и открыли огонь. Двое из них были убиты. Ответственность за нападение на себя взяло запрещённое в России движение «Талибан», передаёт...