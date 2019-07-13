На территории воинской части Вольского района Саратовской области пострадали четыре человека, их госпитализировали в Вольскую районную больницу. Пожар случился при заправке цистерны топливом.
В воинской части, недалеко от Сенного, произошло возгорание. Там перекачивали топливо из железнодорожной цистерны, в ходе чего она загорелась, — сообщает ИА «Взгляд-инфо».
В настоящее время огонь потушен, в ликвидации пожара принимали участие восемь единиц техники и пожарный поезд.
Как писал News.ru, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» возобновила работу после крупного пожара и несёт нагрузку в соответствии с графиком. Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром 11 июля. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад. В результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.