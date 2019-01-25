USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,300 $   Brent61.16 $ Bitcoin3,571.54 $
МОСКВА-15°C19:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Четыре человека пострадали на пожаре в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Число пострадавших на пожаре на северо-востоке Москвы увеличилось до четырёх, сообщили источники News.ru.

По адресу: Ярославское шоссе, д. 8, к. 2 горела квартира.

К моменту прибытия спасателей в подъезде стояло сильное задымление. Началась эвакуация людей. Из здания вывели 17 человек, в том числе спасли беременную женщину.

На месте происшествия был создан штаб пожаротушения.

Сначала была проведена ликвидация открытого горения, а потом пожар полностью потушили. Его площадь составила 20 кв. м.

Эвакуированных жильцов размещают в соседней школе.

Ранее News.ru писал о возгорании в башне «Федерация» на территории «Москва-Сити».


#москва #пожар #ПОСТРАДАВШИЕ
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
происшествия 10:41, 25 января 2019
Дело о пожаре в шашлычной Адлера передано в суд
происшествия 21:50, 24 января 2019
МЧС сообщает о двух погибших при пожаре в Балашихе
происшествия 08:22, 23 января 2019
Пожар в Керченском проливе спровоцировали санкции США
Лента новостей
спорт 19:51
Горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине
в мире 19:51
Трампу рассказали о кризисе в авиации из-за шатдауна
происшествия 19:47
Чемпионка Олимпиады избила директора спортшколы
спорт 19:40
Глава РФС: мы не можем похвастать победами
общество 19:38
Роддом на северо-востоке Москвы получил международный статус
Другие новости
происшествия 19:47
Чемпионка Олимпиады избила директора спортшколы
происшествия 19:35
Адвокат Пола Уилана объяснил тонкости соглашения на защиту
происшествия 18:37
Спасатели заканчивают операцию в Чёрном море
происшествия 18:00
Полицейских обвинили в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top