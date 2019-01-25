Четыре человека пострадали на пожаре в Москве

https://news.ru/storage/news/3ffccea829cfc7b8fed7b326f4112a44/f0194ef0-e0e9-4eb8-a9e8-b708333c6fcc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Число пострадавших на пожаре на северо-востоке Москвы увеличилось до четырёх, сообщили источники News.ru.

По адресу: Ярославское шоссе, д. 8, к. 2 горела квартира.

К моменту прибытия спасателей в подъезде стояло сильное задымление. Началась эвакуация людей. Из здания вывели 17 человек, в том числе спасли беременную женщину.

На месте происшествия был создан штаб пожаротушения.

Сначала была проведена ликвидация открытого горения, а потом пожар полностью потушили. Его площадь составила 20 кв. м.

Эвакуированных жильцов размещают в соседней школе.

Ранее News.ru писал о возгорании в башне «Федерация» на территории «Москва-Сити».