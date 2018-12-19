Четыре человека погибли во время пожара в Удмуртии

Пожар произошёл в городе Сарапул утром 19 декабря, погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.
Сообщение о возгорании в двухэтажном доме барачного типа на улице Труда поступило в 4:00, в 6:20 пожар на площади 416 кв. м потушили, передает РИА Новости.
В ликвидации возгорания были задействованы 64 спасателя, а также 35 единиц техники.
Ранее News.ru сообщал о ликвидации пожара на улице Врубеля в Москве, ставшего причиной эвакуации гражданских автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили News.ru источники.