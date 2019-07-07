https://static.news.ru/photo/896407c6-a081-11e9-ab7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 228-м км трассы Оренбург — Самара возле села Тоцкое. Водитель легкового автомобиля Peugeot 407 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2017. В результате четыре человека скончались на месте. Выжили водитель и пассажир Peugeot, они были доставлены в больницу, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом под Красноярском. В результате одна пассажирка машины умерла на месте, другая — по дороге в больницу. Водитель был госпитализирован.