Столкновение двух легковушек в Ленинградской области привело к смерти четырёх человек. Авария произошла на 135-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Kia.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сиденьях: трое мужчин и одна женщина, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД региона.
Два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.
Как ранее писал News.ru, в ночь на 27 июля в результате столкновения двух грузовых и трёх легковых автомобилей на МКАД погиб один человек и трое пострадали.