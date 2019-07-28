https://static.news.ru/photo/dde1c9b2-b122-11e9-8412-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столкновение двух легковушек в Ленинградской области привело к смерти четырёх человек. Авария произошла на 135-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Kia.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сиденьях: трое мужчин и одна женщина, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД региона.

Два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Как ранее писал News.ru, в ночь на 27 июля в результате столкновения двух грузовых и трёх легковых автомобилей на МКАД погиб один человек и трое пострадали.