Четыре человека были на борту разбившегося Ту-22М3

https://news.ru/storage/news/3b69455be89b81d3b61ce03bcb007ff8/a8b5ca11-83e8-42fe-9a95-f08e09eb3917_850.jpg Dmitriy Pichugin/wikipedia.org/GFDL 1.2

Сверхзвуковой бомбардировщик совершил жёсткую посадку в Мурманской области. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

«Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», — сообщает ТАСС.

На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек — командира, помощника командира, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили командир и штурман.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее News.ru писал, что сотрудники силовых ведомств задержали пассажира самолёта Сургут — Москва, который, как предполагается, во время полёта потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.