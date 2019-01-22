Четыре человека были на борту разбившегося Ту-22М3

Сверхзвуковой бомбардировщик совершил жёсткую посадку в Мурманской области. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.
«Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», — сообщает ТАСС.
На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек — командира, помощника командира, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили командир и штурман.
Другие подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее News.ru писал, что сотрудники силовых ведомств задержали пассажира самолёта Сургут — Москва, который, как предполагается, во время полёта потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.