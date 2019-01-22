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Четыре человека были на борту разбившегося Ту-22М3

Dmitriy Pichugin/wikipedia.org/GFDL 1.2

происшествия [ версия для печати ]

Сверхзвуковой бомбардировщик совершил жёсткую посадку в Мурманской области. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

«Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», — сообщает ТАСС.

На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек — командира, помощника командира, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили командир и штурман.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее News.ru писал, что сотрудники силовых ведомств задержали пассажира самолёта Сургут — Москва, который, как предполагается, во время полёта потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.


#самолет #катастрофа #мурманск
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