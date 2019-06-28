https://static.news.ru/photo/c451094c-9aa0-11e9-8f69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четыре автомобиля попали в ДТП на западе Москвы. Столкновение произошло на внутренней стороне МКАД на 61-м км.

Источник News.ru сообщил, что в результате аварии пострадали три человека. Причины произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее писал News.ru, пять человек пострадали в ДТП в районе посёлка Мосрентген на юго-западе столицы, среди них есть дети. Водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.