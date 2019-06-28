Четыре автомобиля попали в ДТП на западе Москвы. Столкновение произошло на внутренней стороне МКАД на 61-м км.
Источник News.ru сообщил, что в результате аварии пострадали три человека. Причины произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее писал News.ru, пять человек пострадали в ДТП в районе посёлка Мосрентген на юго-западе столицы, среди них есть дети. Водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.