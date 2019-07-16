Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции, который был отключён от сети 12 июля из-за сигнала о неполадках, возобновил работу.
Энергоблок возобновил работу, включился в сеть, и 17-го числа планируем вывести его на номинальную мощность, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы станции.
Ранее News.ru сообщал, что энергоблок № 4 Белоярской АЭС в Свердловской области отключился из-за сигнала о неполадке. Там сработала автоматика. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем «0», то есть отсутствует значимость с точки зрения безопасности.