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Несколько десятков человек эвакуированы из здания на Мясницкой улице в Москве, в котором расположены образовательные подразделения и приёмная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ). Людей вывели на улицу из-за угрозы взрыва.

Незадолго до этого поступил звонок от неизвестного, сообщили в экстренных службах столицы. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Все помещения должны осмотреть кинологи с собаками. Помимо ВШЭ, в здании...