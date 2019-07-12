Энергоблок № 4 Белоярской АЭС в Свердловской области отключился из-за сигнала о неполадке. Там сработала автоматика.
Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Произошло снижение мощности по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, — сообщили РИА Новости в пресс-службе БАЭС.
По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем «0», то есть отсутствует значимость с точки зрения безопасности.
10 июля на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС открыли новый саркофаг. В церемонии принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.
News.ru писал, что глава государства распорядился создать в Чернобыльской зоне отчуждения зелёный коридор для туристов, а также снять запрет на съёмку фото и видео. Он считает, что это поможет устранить мелкую коррупцию в этой сфере.