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Чемпионка Олимпиады избила директора спортшколы

Ольга Данилова Сергей Гунеев/РИА Новости

Ольга Данилова

происшествия [ версия для печати ]

Двукратная чемпионка Олимпиады-1998 в лыжных гонках Ольга Данилова набросилась с новогодней ёлкой на директора носящей её имя спортшколы в городе Александров Владимирской области.

Данилова сейчас руководит отделом по физкультуре, спорту и туризму в администрации Александровского района. 28 декабря она вызвала к себе в кабинет руководителя школы по лыжным гонкам и легкой атлетике Екатерину Шагову, пишет «Новый город Александров».

Беседа была напряженной. Данилова выступила с критикой по поводу работы коллектива учебного заведения.

В ответ Шагова упрекнула бывшую спортсменку в том, что та уже пять лет не появляется в названном в её честь учреждении. 

После этого Данилова схватила ёлку, украшенную игрушками, и стала бить директора по лицу, а затем якобы начала её душить. Участницы потасовки позже написали друг на друга заявления в полицию.

Отмечается, что Шагова отказывается решать конфликт миром. Олимпийская чемпионка не комментирует ситуацию.

Полиция возбуждать уголовное дело не стала, поскольку медицинская экспертиза не подтвердила факт причинения вреда здоровью. Теперь делом займётся прокуратура.

Ранее лучший биатлонист мира Йоханнес Бё ответил на вопросы News.ru


#спорт #драка #Владимирская
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