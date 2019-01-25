Чемпионка Олимпиады избила директора спортшколы

https://news.ru/storage/news/1529c7f1030e47b493c09525bd46ca35/cb5cec44-9fa1-4c01-bcbc-7acb174a0a43_850.jpg Сергей Гунеев/РИА Новости

Ольга Данилова

Двукратная чемпионка Олимпиады-1998 в лыжных гонках Ольга Данилова набросилась с новогодней ёлкой на директора носящей её имя спортшколы в городе Александров Владимирской области.

Данилова сейчас руководит отделом по физкультуре, спорту и туризму в администрации Александровского района. 28 декабря она вызвала к себе в кабинет руководителя школы по лыжным гонкам и легкой атлетике Екатерину Шагову, пишет «Новый город Александров».

Беседа была напряженной. Данилова выступила с критикой по поводу работы коллектива учебного заведения.

В ответ Шагова упрекнула бывшую спортсменку в том, что та уже пять лет не появляется в названном в её честь учреждении.

После этого Данилова схватила ёлку, украшенную игрушками, и стала бить директора по лицу, а затем якобы начала её душить. Участницы потасовки позже написали друг на друга заявления в полицию.

Отмечается, что Шагова отказывается решать конфликт миром. Олимпийская чемпионка не комментирует ситуацию.

Полиция возбуждать уголовное дело не стала, поскольку медицинская экспертиза не подтвердила факт причинения вреда здоровью. Теперь делом займётся прокуратура.

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