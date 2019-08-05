https://static.news.ru/photo/82222932-b776-11e9-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и действующая чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова утонули 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе, куда они приехали на подготовку к чемпионату мира. Гисмеева ударилась о пирс из-за волны, а Жагулова бросилась спасать партнёра.

Это огромная потеря не только для её семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву, — передаёт телеканал «360» слова Елены — коллеги одной из погибших.

Ученики спортсменки характеризуют её как сильного и позитивного человека.

Подруга семьи Жагуповых рассказала, что Фатима не умела плавать.

Фатима попыталась её вытащить, и у неё не получилось. Их накрыло волной и утащило в море, — сказала женщина.

32-летняя Фатима Жагупова — чемпионка России, Европы и мира по кикбоксингу, многократная обладательница Кубка мира. Она лидер сборной в «разделе» К-1 (считается самым жёстким видом кикбоксинга). В 2015 году девушка была признана лучшей спортсменкой Кабардино-Балкарии.

Как ранее писал News.ru, Жагупова и Гисмеева погибли в Севастополе во время купания в море. Спортсменки находились в Крыму на сборах.