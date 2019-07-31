Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбой в движении поездов произошёл на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Движения нет от станции «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» из-за падения человека на пути. Он погиб, его тело извлекают с путей. 

Администрация столичной подземки уточнила, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. 

Ранее News.ru писал, что два инцидента, связанные с падением пассажиров на рельсы в Московском метрополитене, произошли утром 30 июля на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях подземки. Оба человека остались живы.

 

 

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