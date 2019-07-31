https://static.news.ru/photo/c90af4e8-b41d-11e9-bde1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбой в движении поездов произошёл на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Движения нет от станции «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» из-за падения человека на пути. Он погиб, его тело извлекают с путей.

Администрация столичной подземки уточнила, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что два инцидента, связанные с падением пассажиров на рельсы в Московском метрополитене, произошли утром 30 июля на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях подземки. Оба человека остались живы.