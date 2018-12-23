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Человек погиб при пожаре на Ямале

LausitzNews.de/Toni Lehder/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Жилой девятиэтажный дом загорелся в Новом Уренгое. Во время инцидента погиб один человек.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже, где и нашли тело мужчины, сообщается на сайте пресс-службы МЧС по ЯНАО. О причине смерти станет известно только после проведения судмедэкспертизы.

Другие жители дома остались живы, так как эвакуировались самостоятельно из горящего здания.

От огня пострадали только две квартиры — на шестом и седьмом этажах. Участие в тушении принимали 11 человек и пять единиц техники.

Ранее News.ru писал о пожаре в научном центре в Санкт-Петербурге. Из здания пришлось эвакуировать более сотни человек.


#пожар #ямал
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