Человек погиб при пожаре на Ямале

https://news.ru/storage/news/0c4c2f454ec4ac8ef76715073ef2b0ce/4191a25e-1345-48ec-b57d-ce946fdd491d_850.jpg LausitzNews.de/Toni Lehder/Global Look Press

Жилой девятиэтажный дом загорелся в Новом Уренгое. Во время инцидента погиб один человек.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже, где и нашли тело мужчины, сообщается на сайте пресс-службы МЧС по ЯНАО. О причине смерти станет известно только после проведения судмедэкспертизы.

Другие жители дома остались живы, так как эвакуировались самостоятельно из горящего здания.

От огня пострадали только две квартиры — на шестом и седьмом этажах. Участие в тушении принимали 11 человек и пять единиц техники.

Ранее News.ru писал о пожаре в научном центре в Санкт-Петербурге. Из здания пришлось эвакуировать более сотни человек.