Человек погиб при пожаре на Ямале

Жилой девятиэтажный дом загорелся в Новом Уренгое. Во время инцидента погиб один человек.
Возгорание началось в квартире на шестом этаже, где и нашли тело мужчины, сообщается на сайте пресс-службы МЧС по ЯНАО. О причине смерти станет известно только после проведения судмедэкспертизы.
Другие жители дома остались живы, так как эвакуировались самостоятельно из горящего здания.
От огня пострадали только две квартиры — на шестом и седьмом этажах. Участие в тушении принимали 11 человек и пять единиц техники.
Ранее News.ru писал о пожаре в научном центре в Санкт-Петербурге. Из здания пришлось эвакуировать более сотни человек.