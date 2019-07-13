https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде в Саратовской области.

ДТП произошло около 14:30 (мск) у посёлка Новопушкинское, когда легковушка выехала на переезд на красный сигнал светофора.

По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с поездом, — передаёт сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе Приволжской железной дороги, машинист поезда экстренно затормозил, однако расстояния не хватило. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов.

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