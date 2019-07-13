Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде в Саратовской области.
ДТП произошло около 14:30 (мск) у посёлка Новопушкинское, когда легковушка выехала на переезд на красный сигнал светофора.
По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с поездом, — передаёт сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД РИА Новости.
Как заявили в пресс-службе Приволжской железной дороги, машинист поезда экстренно затормозил, однако расстояния не хватило. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов.
Как ранее писал News.ru, водитель иномарки врезался в машину полиции в центре Нижнего Новгорода. Авария произошла на улице Белинского 12 июля.