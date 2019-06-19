https://static.news.ru/photo/e54f070e-9274-11e9-aaa3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В результате драки с поножовщиной, которая произошла около станции московского метро «Электрозаводская», погиб один человек.

Известно, что все участники потасовки были уроженцами Средней Азии, которые вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт.

Тело погибшего увезли. Ресторан, в котором сидела компания, сейчас закрыт на проверку, пишет « 360 ».

Они его догнали и стали бить ногами и палками, которые просто ломались. Потом все резко побежали наверх, а он остался, — рассказала свидетельница драки Наталья Балыка.

По словам местных жителей, такие разборки происходят в этом районе каждое утро, когда граждане Киргизии выходят из ресторана.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли и ещё трое получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки в Стамбуле. Инцидент произошёл у офиса компании-перевозчика на почве конфликта интересов по мелкому бизнесу.