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Человек погиб при землетрясении в шахте в Польше

Drahoslav Ramik/CTK/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Подземный толчок произошёл в шахте в польском городе Полковице. В результате землетрясения погиб один горняк, шесть человек пострадали.

«В ходе спасательной операции к врачу обратились еще три человека. В настоящее время могу сказать, что у нас семь пострадавших. Шесть раненых перевезли в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине. Седьмой горняк погиб. Состояние по меньшей мере трёх горняков врачи оценивают как тяжелое», — заявила представитель горнодобывающей компании KGHM Анна Осадчук.

По её словам, землетрясение произошло по природным причинам.

Как ранее писал News.ru, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. По данным МЧС, погибших, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.


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