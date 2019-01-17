Человек погиб при обрушении перекрытий в Петербурге

Один человек погиб, ещё трое пострадали при пожаре в здании типографского комплекса на юго-западе Санкт-Петербурга. Возгоранию присвоен повышенный, второй номер сложности, сообщили в МЧС.
Инцидент произошёл на втором и третьем этажах АО «Санкт-Петербургский газетный комплекс» в здании типографии на Ленинском проспекте, 139.
Из горящей постройки эвакуированы более 30 человек. К тушению пламени привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники, передаёт РИА Новости.
Огонь охватил площадь в 100 кв. м с последующим обрушением перекрытий между этажами на площади 60 кв. м.
Ранее пожар в гаражном кооперативе в столичном районе Северное Медведково был потушен спасателями, сообщили источники News.ru. Максимальная площадь возгорания составляла 300 кв. м. Причиной стал взрыв неизвестного происхождения по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 6.