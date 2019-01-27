Частный вертолёт разбился вблизи аэропорта Стригино

https://news.ru/storage/news/c11b108db3d4c46b0b6678165f7d44ae/19795fdd-67ff-4fa6-9403-9a8c120df974_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области.

Инцидент случился в Богородском районе, в 17 километрах от международного аэропорта Стригино.

На борту находились два человека, один из них госпитализирован с травмами ног, сообщает пресс-служб МЧС России.

Разрушений и возгорания на земле нет.

Как сообщал News.ru, туристический самолёт столкнулся с вертолётом в горах Италии. Авария случилась над горнолыжным курортом Ла-Туиль у границы с Францией в районе горы Теста-дель-Рютор. В результате ЧП погибли пять человек.