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Частный вертолёт разбился вблизи аэропорта Стригино

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области. 

Инцидент случился в Богородском районе, в 17 километрах от международного аэропорта Стригино. 

На борту находились два человека, один из них госпитализирован с травмами ног, сообщает пресс-служб МЧС России. 

Разрушений и возгорания на земле нет.

Как сообщал News.ru, туристический самолёт столкнулся с вертолётом в горах Италии. Авария случилась над горнолыжным курортом Ла-Туиль у границы с Францией в районе горы Теста-дель-Рютор. В результате ЧП погибли пять человек.


#аэропорт #мчс #НижнийНовгород
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