https://static.news.ru/photo/9fe42abc-b855-11e9-a51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Частный самолёт не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края, на его поиски спасатели отправили вертолёт Ми-8. Позже стало известно, что самолёт уже приземлился в расчётной точке.

Поступило сообщение о невыходе на связь частного самолёта. Сейчас на разведку направлен вертолёт Ми-8, — сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Позже из района Усть-Тарея на связь вышел командир экипажа. Он сообщил, что самолёт исправен, а экипаж — «жив-здоров».

Как писал News.ru, спасателям удалось найти легкомоторный самолёт, который пропал по пути из Новосибирска в Томск. Техника была обнаружена на территории Новосибирской области. В результате крушения пилот погиб. Найти судно удалось с помощью сигнала с мобильного телефона.