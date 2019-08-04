https://static.news.ru/photo/4a6e4958-b695-11e9-b25f-fa163e074e61_660.jpgФото: Adrian Pingstone/Wikimedia
Пассажиры задержанного ранее рейса авиакомпании Bulgaria Air вылетели из Болгарии в Москву. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Варне.
Один из рейсов, который вылетает из Бургаса, вылетел в 09:20 по местному времени (совпадает с мск) авиакомпанией Bulgaria Air, а рейс из Варны той же авиакомпанией вылетает в 11:30–12 часов, — заявил источник РИА Новости.
Информацию подтвердили также в столичном аэропорту Шереметьево, где должен приземлиться лайнер. Его прибытия ожидают в 11:50.
Ранее News.ru писал, что российские туристы не могут вылететь из Болгарии. Их рейсы были задержаны из-за проблем с самолётами у компании Bulgaria Air.