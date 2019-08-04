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Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы в американском Дейтоне. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, среди погибших и сам стрелок. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями. Инцидент произошёл в районе Орегон. На место ЧП прибыло несколько...