Часть Барнаула осталась без отопления

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Аварийные бригады устраняют прорыв трубопровода горячей воды и отопления на улице Горно-Алтайской в Барнауле, из-за чего под отключение попали более полстони жилых домов, детские сады и школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Алтайского края.

«Было обнаружено повреждение теплосети на трубопроводе диаметром 300 мм. Под отключение горячей воды и отопления попали: 52 жилых дома, четыре детских сада, одна детская больница, две школы, один колледж», — говорится в сообщении на официальном сайте городских властей.

В настоящее время на поврежденном участке трубопровода сварочные работы ведут рабочие Барнаульской теплосетевой компании. Также на месте присутствует бригада ГО и ЧС.

Температура воздуха утром 20 января составляет в Барнауле шесть градусов мороза.

Как писал News.ru, в начале декабря авария на теплосетях Барнаула оставила без тепла 55 многоквартирных домов и 245 домов частного сектора. Днём 8 декабря температура в квартирах барнаульцев находилась в пределах от 16 до 18 градусов.