Центральный детский мир эвакуирован в Москве

Противопожарная сигнализация сработала в ЦДМ на Лубянской площади в Москве. Весь персонал и находившихся в здании посетителей эвакуировали до приезда экстренных служб.
Прибывшие на место огнеборцы не нашли возгорания, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций в своём Twitter.
В 17.23 минуты в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступила заявка о срабатывании сигнализации по адресу: Театральный пр., д. 5. По прибытию, после проведения разведки загорание не обнаружено. Для безопасности администрацией люди выведены из здания до прибытия.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 января 2019 г.
Ранее News.ru писал, что одноэтажное здание вспыхнуло в центре Москвы. Загорелся пустующий объект недвижимости на улице Пятницкой, 6, в столичном районе Замоскворечье. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.