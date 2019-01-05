USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,860.55 $
МОСКВА-6°C18:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Центральный детский мир эвакуирован в Москве

АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Противопожарная сигнализация сработала в ЦДМ на Лубянской площади в Москве. Весь персонал и находившихся в здании посетителей эвакуировали до приезда экстренных служб.

Прибывшие на место огнеборцы не нашли возгорания, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций в своём Twitter.

Ранее News.ru писал, что одноэтажное здание вспыхнуло в центре Москвы. Загорелся пустующий объект недвижимости на улице Пятницкой, 6, в столичном районе Замоскворечье. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.


#москва #мчс #детскиймир #лубянка
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
происшествия 06:56, 5 января 2019
Спасатели эвакуировали из-за пожара гостиницу на Сахалине
происшествия 19:47, 4 января 2019
Десятки человек эвакуированы из бани из-за пожара
происшествия 15:50, 4 января 2019
Торговый центр эвакуировали из-за звонка пьяной женщины
происшествия 17:37, 2 января 2019
Гипермаркет в Екатеринбурге эвакуирован из-за задымления
Лента новостей
в мире 18:39
Дорогие квартиры помогут богачам уехать в Узбекистан
спорт 18:34
Футболист вышел к фанатам и едва не лишился глаза
шоу-бизнес 18:33
Повар-мем накормил Киркорова «золотым» стейком
общество 18:22
Семьям жертв взрыва в Магнитогорске выплатят 65 млн
общество 18:21
Протодиакон Кураев упрекнул в расколе патриарха Кирилла
Другие новости
происшествия 17:47
Дорогу к любовнице москвичу преградила пуля
происшествия 17:36
Ребёнка смыло в море в Крыму
происшествия 17:24
Таксист начал стрелять в избивших его пассажиров в Москве
происшествия 16:58
Девушку избили и ограбили в переходе в новогоднюю ночь
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top