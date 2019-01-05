Центральный детский мир эвакуирован в Москве

https://news.ru/storage/news/2730fb4e223a21152381618c3b4e6762/7f39ed6a-9509-45c8-9047-dec3175a1a45_850.jpg АГН «Москва»

Противопожарная сигнализация сработала в ЦДМ на Лубянской площади в Москве. Весь персонал и находившихся в здании посетителей эвакуировали до приезда экстренных служб.

Прибывшие на место огнеборцы не нашли возгорания, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций в своём Twitter.

В 17.23 минуты в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступила заявка о срабатывании сигнализации по адресу: Театральный пр., д. 5. По прибытию, после проведения разведки загорание не обнаружено. Для безопасности администрацией люди выведены из здания до прибытия. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что одноэтажное здание вспыхнуло в центре Москвы. Загорелся пустующий объект недвижимости на улице Пятницкой, 6, в столичном районе Замоскворечье. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.