https://static.news.ru/photo/671477ee-a49d-11e9-b141-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Московская лента новостей/vk.com

Директор Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Татьяна Горяева рассказала, что при пожаре 12 июля ценные коллекции архива не пострадали.

По словам главы РГАЛИ, в горевшем здании находились только документы госучреждений. Представляющие ценность личные коллекции хранятся в другом месте, сообщает «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что государственный архив литературы и искусства загорелся на северо-западе Москвы. Все сотрудники были эвакуированы. Пожар произошёл по адресу ул. Выборгская 3, к.1.