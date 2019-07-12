Директор Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Татьяна Горяева рассказала, что при пожаре 12 июля ценные коллекции архива не пострадали.
По словам главы РГАЛИ, в горевшем здании находились только документы госучреждений. Представляющие ценность личные коллекции хранятся в другом месте, сообщает
Ранее News.ru писал, что государственный архив литературы и искусства загорелся на северо-западе Москвы. Все сотрудники были эвакуированы. Пожар произошёл по адресу ул. Выборгская 3, к.1.