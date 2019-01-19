Ценная коллекция комиксов о Бэтмене украдена в США

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Коллекция комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон американского штата Флорида. Она насчитывала около 450 комиксов, включая выпуски о супергерое, изданные в 1940-х годах.

Владелец коллекции Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу 9 января и сразу вызвал полицию. Правоохранители обратили внимание, что замки в помещении, где находились комиксы, не взломаны, но с потолка свисает провод, а это значит, что злоумышленник проник через крышу, сообщает издание Sun Sentinel.

По словам владельца, единственный человек, который мог видеть, как он выгружал коробки в складе, был местный ремонтник, который завёл с ним разговор о комиксах.

Лоуренс опубликовал в Сети список похищенных комиксов, и обратился с просьбой сообщить, если кто-нибудь заметит их в продаже. Он долгие годы собирал комиксы, во многом себе отказывал и назвал кражу «ужасным ударом».

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп принял за настоящего Бэтмена британо-американского актёра Кристиана Бейла. Сыгравший Бэтмена в супергеройском боевике «Тёмный рыцарь» Бейл рассказал об этом эпизоде в интервью.