https://static.news.ru/photo/480b0082-b2a5-11e9-aadb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Крупный пожар произошёл на территории цеха по производству жидкости для розжига в Рязани. Об этом сообщили в МЧС.

По данным службы, в цеху вспыхнули две бочки по 25 кубометров каждая. На место ЧП на улице Промышленной выехали пожарные. Предварительная площадь возгорания составляет 500 кв. метров, пожару присвоен третий ранг сложности, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что несколько цистерн с бензином загорелись на севере Армении недалеко от железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области. Возгорание удалось локализовать прибывшим на место пожарным расчётам. В ходе ЧП никто не пострадал.