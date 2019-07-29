Крупный пожар произошёл на территории цеха по производству жидкости для розжига в Рязани. Об этом сообщили в МЧС.
По данным службы, в цеху вспыхнули две бочки по 25 кубометров каждая. На место ЧП на улице Промышленной выехали пожарные. Предварительная площадь возгорания составляет 500 кв. метров, пожару присвоен третий ранг сложности, передаёт
Ранее News.ru писал, что несколько цистерн с бензином загорелись на севере Армении недалеко от железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области. Возгорание удалось локализовать прибывшим на место пожарным расчётам. В ходе ЧП никто не пострадал.