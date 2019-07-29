https://static.news.ru/photo/cb3f0786-b210-11e9-8901-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Пожар вспыхнул в цехе по производству шуб в Пятигорске. Ему присвоили второй ранг сложности.
Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Пожарные не исключают дальнейшего распространения огня.
Кровля горит по всей площади, — сказал телеканалу «360» представитель МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее, как писал News.ru, разрыв трубы привёл к возгоранию газа на магистральном газопроводе в Республике Коми. В настоящее время повреждённый участок отключён, ведутся аварийно-восстановительные работы.