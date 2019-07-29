https://static.news.ru/photo/2f50735e-b1fd-11e9-90c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Косилов Фото: kop__online/vk.com

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов обратился за помощью врачей после резонансной аварии, в которой пострадали три человека.

По его словам, в настоящее время он проходит медобследование, которое включает МРТ.

У меня множество ушибов. Передвигаюсь сам, но потихонечку, — рассказал экс-чиновник в комментарии URA.RU .

ДТП произошло 28 июля в Аргаяшском районе. По предварительным данным, Lexus Косилова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Vesta, водитель и два пассажира которого были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

За рулём иномарки находился бывший вице-губернатор, а в салоне его супруга и внук. Косилов утверждает, что у него есть видеозапись, которая доказывает, что он ехал по своей полосе.

News.ru писал, что в результате аварии с участием пассажирского автобуса и автокрана в Челябинске скончался один человек.