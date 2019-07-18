https://static.news.ru/photo/93a02f50-a9b2-11e9-9a0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший участник «Дома-2» и известный у себя на родине телеведущий Евгений Щербаков выпал из окна своей квартиры на 17 этаже в Одессе. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть.

Ведущий недавно заселился в квартиру дома, расположенного в курортной зоне Аркадия. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на теле следов насильственной смерти и пришли к выводу, что Щербаков выпал из окна случайно, пишет УНИАН.

Однако, по факту происшествия всё же возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай». Тело 29-летнего мужчины направлено на экспертизу.

Евгений Щербаков в Одессу приехал из Днепра, где и получил известность. Он участвовал в «Импровизации ведущих», «Прожарке», телестройке «Дом-2». Друзья отзываются о нём, как весёлом и жизнерадостном человеке, но при этом вспоминают, что в последнее время Евгений писал в своём Telegram странные посты, буквально указывая дату и время собственой смерти с пометкой «что-то произойдёт».

Ранее News.ru сообщал, что экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Александр Гобозов попал в больницу после ДТП. Поклонники звезды обратили внимание, что он долгое время не появлялся в Сети.