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Бывший следователь ФСБ обвиняется в хищении золота

Carsten Reisinger/Global Look Press

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Константина Костенко, бывшего старшим следователем УФСБ Магаданской области, судят за кражу золотых самородков, служивших вещдоками в уже закрытом деле.

В 2013 году Костенко вёл дело против гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, который в течение 45 лет добывал золото на Колыме. В ходе расследования у Дереженца было изъято более 12 килограммов золотых самородков, которые, по версии следствия, Костенко позже похитил, заменив их другим похожим металлом. Стоимость украденного — 22,6 млн рублей. При обыске у подозреваемого золото обнаружено не было. Сам майор вины не признаёт.

Дело бывшего силовика слушается в Тихоокеанском флотском военном суде в закрытом для прессы режиме. Вынесение приговора ожидается в конце февраля, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко решил прихватить на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу.


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