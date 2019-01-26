Бывший следователь ФСБ обвиняется в хищении золота

https://news.ru/storage/news/ab77c93b780af52012bac12aff1edf02/d8b12a66-103f-403f-a876-b5d2474c1607_850.jpg Carsten Reisinger/Global Look Press

Константина Костенко, бывшего старшим следователем УФСБ Магаданской области, судят за кражу золотых самородков, служивших вещдоками в уже закрытом деле.

В 2013 году Костенко вёл дело против гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, который в течение 45 лет добывал золото на Колыме. В ходе расследования у Дереженца было изъято более 12 килограммов золотых самородков, которые, по версии следствия, Костенко позже похитил, заменив их другим похожим металлом. Стоимость украденного — 22,6 млн рублей. При обыске у подозреваемого золото обнаружено не было. Сам майор вины не признаёт.

Дело бывшего силовика слушается в Тихоокеанском флотском военном суде в закрытом для прессы режиме. Вынесение приговора ожидается в конце февраля, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко решил прихватить на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу.