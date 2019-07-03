https://static.news.ru/photo/61f5787a-9d69-11e9-8ebd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: te_ekb/vk.com

Экс-главу свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Камчыбека Каримова убили в Екатеринбурге.

По данным ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области «Дом народов Урала», инцидент произошёл 3 июня в микрорайоне Уралмаш.

Застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов — экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и тёплый в отношениях со всеми человек, — говорится в сообщении организации.

Там также отмечается, что Каримов любил Урал и с уважением относился к людям всех национальностей.

Местный портал E1.ru уточнил, что на Каримова напали двое неизвестных возле его дома и после драки выстрелили в предпринимателя.

Ранее News.ru писал, что погибший 24 июня в Тольятти мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит выстрелом в голову из травматического пистолета. В реанимации с многочисленными ножевыми ранениями оказался и друг дзюдоиста.