Экс-главу свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Камчыбека Каримова убили в Екатеринбурге.
По данным ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области «Дом народов Урала», инцидент произошёл 3 июня в микрорайоне Уралмаш.
Застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов — экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и тёплый в отношениях со всеми человек, — говорится в сообщении организации.
Там также отмечается, что Каримов любил Урал и с уважением относился к людям всех национальностей.
Местный портал
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