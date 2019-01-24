Бывшая жена отсудила у Цеповяза 4 млн рублей

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Вячеслав Цеповяз (cлева)

Кущёвский районный суд вынес решение о взыскании с осужденного Вячеслава Цеповяза 4,3 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи Стришней. Это половина от их совместно нажитых в браке денежных средств.

«Суд удовлетворил иск о взыскании 4 миллионов 300 тысяч рублей с Цеповяза в пользу Стришней», — рассказал ТАСС адвокат Стришней Эдуард Чургулия.

Он подчеркнул, что на счетах находилось более 8 млн совместно нажитых рублей. Но адвокат Цеповяза получил эти деньги по доверенности, не уведомив об этом Стришней.

Заявление о расторжении брачного договора Цеповяз подал ещё летом 2018 года, но районный суд в Краснодарском крае отказал ему. Тогда Цеповяз подал к бывшей супруге иски на общую сумму более 640 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что год жизни члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в колонии обходился его экс-супруге Наталье Стришней в миллион рублей. По словам женщины, в последнее время только на врачей, которые занимались здоровьем преступника, уходило по полмиллиона рублей. Стришней утверждает, что в заключении злоумышленник ни в чём себе не отказывал. Его адвокат, в свою очередь, назвал снимки с крабом и шашлыком чёрным пиаром из-за начатого раздела имущества.

Цеповяз в 2013 году был приговорён Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы. Банда Цапка орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 годы, на её счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек.