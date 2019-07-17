https://static.news.ru/photo/6c06cab6-a8a0-11e9-acff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Проливной дождь затопил Бутырский путепровод в Москве. Движение на этом участке парализовано в обе стороны, передаёт источник News.ru.

В образовавшейся луже застряли 6 автомобилей. Их вытащили сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Водителям предлагают объезжать опасное место по Дмитровскому шоссе.

Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение остановлено в обе стороны. Информация передана в соответствующие службы. Объезжайте по Дмитровскому шоссе, — сообщает ЦОДД на своей странице в социальной сети Twitter .

Москва до конца недели будет находиться во власти дождей. Осадки в столичном регионе прекратятся только к выходным. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее News.ru сообщал, что сильные грозовые ливни обрушатся на территорию Центральной России 17 июля. Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО. В Москве дожди и грозы ожидаются 18 июля. Ночью температура воздуха не поднимется выше 9–16 градусов тепла.