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Брянский бомж сделал больно полицейскому

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следственные органы Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина, подозреваемого в применении насилия против представителя власти.

По версии оперативников, 29 сентября 2018 года мужчина без определённого места жительства находился в состоянии алкогольного опьянения на площади перед городским вокзалом. Его нашли сотрудники полиции и доставили на ближайший стационарный пост, пишет официальный сайт регионального управления СК РФ.

Действия стражей порядка возмутили бомжа, и он решил ударить одного из правоохранителей кулаком в лицо, причинив сотруднику лёгкий вред здоровью. Проверка показала, что злоумышленник был ранее судим за различные преступления и освободился из колонии в июле 2017 года.

Если вина бездомного будет доказана, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее News.ru сообщал о бомже-«меценате» в США. Кевин Бут из города Самнер нашёл на улице бесхозную сумку, в которой лежало $17 тысяч. Он передал всю сумму в местный благотворительный фонд, около которого он и нашёл деньги.


#бомжи #Брянск
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