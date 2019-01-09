Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР

https://news.ru/storage/news/eda7a1c4cd60c8fe315e9077683379a7/e717f0b0-e2f9-443e-8d96-18f0893e2e3a_850.jpg Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские военнослужащие попали под обстрел боевиков Сирии. Ракета была запущена в провинции Дейр-эз-Зор террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В результате погибли пятеро британцев, пишет газета al-Watan со ссылкой на местные источники.

«Пятеро британских военных погибли в результате попадания в них ракеты ИГ в деревне аш-Шаафа, еще несколько ранены», — заявили газете источники.

Погибшие военные входили в состав сил международной коалиции.

По данным издания, раненых доставили в больницу аш-Шадади провинции Хасака.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин обсудил тему Сирии по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.