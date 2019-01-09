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Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР

Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Британские военнослужащие попали под обстрел боевиков Сирии. Ракета была запущена в провинции Дейр-эз-Зор террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В результате погибли пятеро британцев, пишет газета al-Watan со ссылкой на местные источники.

«Пятеро британских военных погибли в результате попадания в них ракеты ИГ в деревне аш-Шаафа, еще несколько ранены», — заявили газете источники.

Погибшие военные входили в состав сил международной коалиции.

По данным издания, раненых доставили в больницу аш-Шадади провинции Хасака. 

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин обсудил тему Сирии по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. 


#сирия #жертвы #армия
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