Британские военные погибли при обстреле ИГ в САР

Британские военнослужащие попали под обстрел боевиков Сирии. Ракета была запущена в провинции Дейр-эз-Зор террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
В результате погибли пятеро британцев, пишет газета al-Watan со ссылкой на местные источники.
«Пятеро британских военных погибли в результате попадания в них ракеты ИГ в деревне аш-Шаафа, еще несколько ранены», — заявили газете источники.
Погибшие военные входили в состав сил международной коалиции.
По данным издания, раненых доставили в больницу аш-Шадади провинции Хасака.
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