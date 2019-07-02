https://static.news.ru/photo/9855f986-9c9b-11e9-90e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительницу Британии Харриет Осборн высадили из самолёта за слишком откровенный наряд. Женщина смутила экипаж и пассажиров чрезвычайно глубоким вырезом своей блузки.

Когда Харриет зашла в салон авиалайнера, стюардесса попросила её накинуть что-нибудь поверх её кофточки, чтобы не смущать пассажиров. Однако британке это требование совсем не понравилось. Она устроила скандал, из-за чего впоследствии и была снята с рейса. Внешний вид не помешал женщине купить билет на другой самолёт и улететь несколькими часами позже, передают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что двух дебоширов сняли с авиарейса в Ростове-на-Дону. Будучи в состоянии опьянения, люди вели себя агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В целях безопасности было принято решение отстранить их от полёта.