Британия направила запрос на посещение Уилана

МИД России подтвердил наличие подданства Великобритании у задержанного по подозрению в шпионаже в Москве Пола Уилана. Британская сторона уже направила запрос на посещение мужчины.
По данным российского ведомства, запрос посольства Великобритании в настоящее время «находится в работе», сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что арестованный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании. Сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы сообщить об аресте Уилана и его статусе гражданина Соединённого Королевства.