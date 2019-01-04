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Британия направила запрос на посещение Уилана

Сергей Булкин/News.ru

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МИД России подтвердил наличие подданства Великобритании у задержанного по подозрению в шпионаже в Москве Пола Уилана. Британская сторона уже направила запрос на посещение мужчины.

По данным российского ведомства, запрос посольства Великобритании в настоящее время «находится в работе», сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что арестованный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании. Сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы сообщить об аресте Уилана и его статусе гражданина Соединённого Королевства.


#россия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ПОСЕЩЕНИЕ #шпионаж #МИД #ПолУилан
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