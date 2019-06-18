https://static.news.ru/photo/31285b98-91c2-11e9-997f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Álvaro Cabrera/dpa/Global Look Press

Власти Испании объявили в розыск брата найденной убитой 13-летней россиянки. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии.

Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребёнка, также несовершеннолетнего, — говорится в сообщении суда.

Там отметили, что розыск не несёт криминального характера. Брат убитой исчез сразу после убийства девочки, правоохранительные органы пытаются установить его местонахождение для обеспечения безопасности, передаёт РИА Новости .

Несовершеннолетняя россиянка была найдена мёртвой в квартире небольшого города Матаро, что находится в Каталонии. Тело девочки обнаружил знакомый её матери, который пришёл проверить дом в её отсутствие. Как писал News.ru, девочка скончалась в результате ножевого ранения.