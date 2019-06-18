Власти Испании объявили в розыск брата найденной убитой 13-летней россиянки. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии.
Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребёнка, также несовершеннолетнего, — говорится в сообщении суда.
Там отметили, что розыск не несёт криминального характера. Брат убитой исчез сразу после убийства девочки, правоохранительные органы пытаются установить его местонахождение для обеспечения безопасности, передаёт
Несовершеннолетняя россиянка была найдена мёртвой в квартире небольшого города Матаро, что находится в Каталонии. Тело девочки обнаружил знакомый её матери, который пришёл проверить дом в её отсутствие. Как писал News.ru, девочка скончалась в результате ножевого ранения.